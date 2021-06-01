У Білорусі продовжується переслідування журналістів

У Білорусі затримали й помістили в ізолятор тимчасового утримання редакторку спецпроектів білоруського видання Hrodna.life Ірину Новик. Суд щодо неї ймовірно відбудеться 2-3 червня, передає Hrodna.life.

Журналістку судитимуть як фізичну особу за «поширення інформаційної продукції, що містить заклики до екстремістської діяльності або пропагує таку діяльність» (ст. 19.11 КпАП Білорусі).

Також за цією ж статтею судитимуть головного редактора видання Олексія Шоту. На його майно - телефон, ноутбук, три жорсткі диски - накладено арешт до сплати штрафу.

Нагадаємо, колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою. Літак посадили нібито через те, що його замінували, однак зрештою вибухівки на борту не знайшли. При цьому для примусової посадки літака білоруська влада підняла у повітря винищувач.

Білоруські силовики опублікували відео з Романом Протасевичем, на якому видно сліди побиття. Хоча сам Протасевич на цьому відео каже, що не має проблем зі здоров’ям.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Зокрема, польоти над Білоруссю заборонила Україна. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи.