42-річний бориславець продавав у районі важкий наркотик метадон

У четвер, 24 червня, у Борислав поліція затримала та оголосила підозру місцевому наркодилеру. 42-річного мешканця Борислава можуть ув'язнити на десять років за торгівлю метадоном.

Слідство встановило, що злочинець продавав важкі наркотики мешканцям району. Йдеться про метадон – напівсинтетичний наркотик, що заборонений у всьому світі, однак є найбільш поширеним серед наркозалежних. Це важкий наркотик, який викликає залежність після першої спроби.

Під час обшуків вдома у торговця, поліцейські знайшли наркотики та гроші, які він отримав від продажів. У прес-службі поліції не розповідають про яку суму і кількість метадону йдеться, тому що речові докази відправили на експертизи.

Як відомо ZAXID.NET, затриманий бориславець раніше судимий не був, за торгівлю наркотиками його ймовірно ув'язнять на десять років та конфіскують майно.