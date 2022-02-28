У боях за Васильків загинув 50-річний військовослужбовець з с. Велике Вербче Сарненського району Рівненської області Василь Телетьон. Про це у понеділок, 28 лютого, на своєму Facebook повідомив міський голова Сарн Руслан Серпенінов. «Це людина, яка була справжнім патріотом своєї країни», — написав міський голова.

Василь Телетьон у травні 2018 року підписав контракт, а у 2021-му продовжив його. Двоє братів воїна, Володимир та Сергій, є учасниками АТО/ООС. Нині брат загиблого Володимир Телетьон боронить Київ.

Додамо, що 26 лютого при обороні Василькова та Києва загинули четверо військовослужбовців з Рівненщини: 26-річний Павло Нікітчук, 24-річний Василь Марчук, 23-річний Віталій Кучерук та 41-річний Тарас Козлишин.

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