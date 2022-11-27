Активісти Promote Ukraine організували ланцюг єдності Україна – НАТО на знак вдячності країнам-членам Альянсу за військову підтримку України

Біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі активністи побудували ланцюг єдності Україна – НАТО. Акцію організували на знак вдячності країнам-членам Альянсу за підтримку у війні проти Росії.

Акція відбулась у неділю, 27 листопада. Її організували активісти Promote Ukraine біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі.

«Протягом 9 місяців повномасштабної війни, Україна відчуває підтримку Альянсу та його країн-членів. Поставки необхідної зброї та інструктування військових допомагають Збройним Силам не просто відбивати атаки росіян, а вести успішну боротьбу та контрнаступ», – повідомили організатори.

Задля перемогли над Росією учасники живого ланцюга закликали країни НАТО передати Україні американські балістичні ракети малої дальності ATAСMS та розглянути заявку на вступ України до Альянсу.

«Україна вдячна всім членам НАТО, які вже публічно підтримали майбутнє членство України в Альянсі. І, фактично, Україна вже є членом Альянсу за рівнем взаємодії з питань оборони. Настав час засвідчити це документально – прийняти заявку України», – додали організатори акції.

Участь у акції взяли як українці, які проживають у Бельгії, так і місцеві мешканці. Під час акції вигукували проукраїнські гасла, серед яких «Україна – це НАТО» та «Дайте нам зброю».

Нагадаємо, 30 листопада Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.