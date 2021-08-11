«Свободівці» з податківцями організували схему вимагання грошей у підприємця

Служба безпеки України виявила у місцевих депутатів у Кіровоградській області арсенал зі зброєю. За інформацією правоохоронців, вони, разом з податківцями, займалися вимаганням коштів. Як повідомила в середу, 11 серпня, «Українська правда», йдеться про членів ВО «Свобода». Серед організаторів протиправної діяльності – керівник обласного осередку цієї політсили.

СБУ повідомила, що виявила у трьох депутатів селищних рад у Кіровоградській області незареєстровану вогнепальну зброю. Серед вилученого – пістолети з бойовими набоями і пристроєм для безшумної стрільби. Також у спецслужбі зазначили, що перевіряють інформацію про те, що ці засоби ураження могли використати для розхитування обстановки в регіоні напередодні Дня Незалежності України.

Також відомо, що правоохоронці викрили факт незаконного зберігання зброї під час розслідування кримінального провадження щодо причетності викритих депутатів до системної корупції. Як уточнили у Державному бюро розслідувань, депутати, спільно з працівниками обласної податкової, налагодили корупційний механізм одержання грошей від громадян, у тому числі підприємців.

Зокрема, за 60 тис. доларів посадовці, крім закриття провадження, обіцяли фермеру уникнути штрафних санкцій, хоча не мали на це жодних повноважень.

Фото СБУ

Правоохоронці затримали двох учасників схеми після передачі всієї суми хабара. Під час обшуків у гаражі одного з них знайшли 66 тис. доларів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Учасникам схеми загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Імена фігурантів справи не повідомляються.