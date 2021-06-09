В ДТП загинув Едуард Жмутський, його дружина Марина та менша донька Злата

У вівторок, 8 червня, на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ в результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинув заступник голови Кропивницької обласної організації ВО «Свобода» Едуард Жмутський, його дружина Марина та менша донька Злата. Про це повідомив голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Страшна трагедія сталась у нашій свободівській родині. Вчора, 8 червня, у Херсонській області на трасі М-14 внаслідок автокатастрофи загинули Едуард і Марина Жмутські та їхня менша донечка Злата. Старша донька Аліна у вкрай тяжкому стані шпиталізована, зараз перебуває в комі. Едуард був заступником голови Кропивницької обласної організації ВО «Свобода», Марина — керівником обласного осередку Об'єднання українок «Яворина» та депутатом Новгородківської селищної ради від «Свободи». Їхня молодша донечка Злата цьогоріч мала йти до першого класу, старша Аліна — саме закінчила школу...», – написав Тягнибок на своїй сторінці у Facebook.

Як розповіли у прес-службі Нацполіції, дорожньо-транспортна пригода сталася біля 18:00 поблизу села Цукури Каховського району на перехресті. Зіткнулися автомобілі AUDI Q7 та вантажівка Volvo з напівпричепом.

фото Нацполіції

Поліцейські встановили, що водій позашляховика, якому за кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався другорядною дорогою Чаплинка – Нова Каховка та виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса – Мелітополь, не надавши вантажівці переваги в русі.

«В результаті автопригоди водій «AUDI», його 42-річна дружина та 6-річна донька отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. В позашляховику також знаходилася ще одна донька подружжя, якій 16 років. Наразі дівчина перебуває в непритомному стані з тяжкими травмами в центральній лікарні м. Нова Каховка. Родина приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області», – повідомили в поліції.

відео Нацполіції

За фактом ДТП з тяжкими наслідками відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб).