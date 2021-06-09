ДТП сталася у Свалявському районі, екіпаж патрульних повертався зі зміни

Поблизу Сваляви у вівторок ввечері, 8 червня, автомобіль Škoda Octavia зіткнувся із машиною патрульних. Внаслідок ДТП постраждали четверо людей – троє поліцейських та водій іншого авто. Усі потерпілі перебувають у лікарні.

Фото ДТП оприлюднили користувачі популярної вайбер-спільноти «Увага РАДАР», де публікується ситуація на автодорогах Закарпатської області. Інформацію про аварію за участі патрульних ZAXID.NET підтвердив речник Управління патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський.

За його словами, ДТП сталася поблизу села Голубине Свалявського району. «Екіпаж у складі трьох патрульних повертався зі зміни із Нижніх Воріт. Біля повороту на село Голубине водій автомобіля Škoda Octavia не надав перевагу у русі патрульному авто, внаслідок чого відбулось зіткнення», – зазначив Ернест Завадський.

Також він додав, що у ДТП постраждали четверо людей – троє патрульних та водій автомобіля Škoda Octavia. Усі потерпілі у задовільному стані та перебувають у лікарні, одному з них потрібне оперативне втручання.

За фактом ДТП за участі поліцейських територіальне управління ДБР у Львові проводить перевірку.