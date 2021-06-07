Volkswagen Touran наїхав на 32-річного чоловіка

У місті Судова Вишня на Львівщині загинув 32-річний чоловік, на якого наїхав власний автомобіль.

ДТП трапилась у неділю, 6 червня, близько 16:00, повідомили у поліції. 32-річний мешканець села Княжий Міст приїхав відпочивати на кар’єр у місті Судова Вишня. Він запаркував свій автомобіль Volkswagen Touran зверху кар’єру та спустився до озера пішки.

Раптово автомобіль почав рухатись вниз до озера. Власник машини намагався власними силами зупинити автомобіль, але йому це не вдалося. Машина наїхала на чоловіка і він отримав численні травми. Чоловіка госпіталізували у місцеву лікарню, але його травми виявились несумісними з життям.