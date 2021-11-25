«Європейська Солідарність» назвала дії поліції переслідуванням опозиції

У Яремче в депутата Івано-Франківської обласної ради від «Європейської солідарності» Сергія Волошина слідчі Нацполіції провели обшуки. Підставою для обшуку стала ухвала Печерського суду у справі про замах на першого помічника президента Сергія Шефіра. Івано-Франківська територіальна організація партії «Європейська Солідарність» під час прес-конференції у четвер, 25 листопада, назвала обшуки фальсифікуванням справи проти опозиції.

У середу, 24 листопада, у Яремче слідчі головного управління Нацполіції провели обшуки у депутата Івано-Франківської облради Сергія Волошина та його батьків. Депутат заявив, що формальною підставою обшуків стала наявність у нього мисливської рушниці 7.62 калібру. За версією слідства, саме з такого калібру стріляли в авто Шефіра. За словами Сергія Волошина, підставою для обшуку стала ухвала Печерського суду.

«Я вважаю, це безпідставно і є тиском на мене, на мою родину. Я не перебував на Київщині у той період. Я не вважаю себе якимось рецидивістом, щоб за мене таке можна було подумати. Не розумію причин, щоб з Києва приїжджали слідчі й проводили обшуки», – заявив Сергій Волошин.

«Європейська Солідарність» назвала дії поліції переслідуванням опозиції та спробую сфабрикувати справу.

«Влада Зеленського пробила чергове дно у переслідуванні опозиції й починає фабрикувати справи проти «Європейської Солідарності» зі звинуваченнями у замаху на вбивство. Івано-Франківська територіальна організація партії «Європейська Солідарність» заявляє про фабрикування такої справи проти депутата обласної ради, голови Надвірнянського осередку партії Сергія Волошина, якого поліція намагається зробити причетним до замаху на першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра», – йдеться у заяві організації.

У коментарі ZAXID.NET прес-служба національної поліції Івано-Франківської області факт обшуків підтвердила, проте уточнила, що цією справою займається виключно Головне слідче управління Нацполіції.

Додамо, що 22 вересня, на Київщині невідомі розстріляли автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра. В автомобіль Сергія Шефіра здійснили постріли автоматною чергою. У результаті замаху поранення отримав водій, його госпіталізували у лікарню та прооперували.