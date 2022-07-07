Щит монумента «Батьківщина-Мати» досі «прикрашає» герб Радянського Союзу

У мобільному додатку «Дія» зʼявилося нове опитування, в якому громадян України запитують, що варто зробити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати». Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Пам'ятник встановлений у Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Зараз щит монумента «Батьківщина-Мати», який є найвищою скульптурою Європи, «прикрашає» герб радянського союзу.

Щоб вирішити його подальшу долю, Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало опитування в застосунку «Дія». Українцям пропонують обрати один із варіантів:

Залишити все, як є; Зняти радянський герб і залишити щит чистим, а після перемоги провести конкурс і обрати, що там розмістити; Замінити на Тризуб – державний герб України.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко наголосив, що технічний процес звільнення «Батьківщини-Матері» від радянських пережитків досить непростий з питання безпеки. Він уточнив, що це важливо зробити так, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився, для цього мають бути залучені спеціалісти — інженери та архітектори.

Результати обіцяють оприлюднити вже за два тижні – опитування відбуватиметься з 7 до 21 липня.