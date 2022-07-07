Знесення монумента відкладали, оскільки чекали остаточного рішення від Мінкульту

Зранку 7 липня у Переяславі демонтували пам’ятник «возз’єднанню» України з Росією. Про це повідомив голова Переяславської громади Вячеслав Саулко у Facebook.

«Сьогодні переяславці остаточно зруйнували радянський міф про вічну дружбу з Росією – у цей ранок монумент, присвячений 300-річчю возз’єднання офіційно йде в історію. Наразі ми його безпечно демонтували і перемістимо у надійне місце зберігання», – заявив Саулко.

За словами голови громади, знесення монумента відкладали, оскільки чекали остаточного рішення від Мінкульту, адже скульптура перебувала в Державному реєстрі нерухомих пам’яток.

Саулко також зазначив, що на початку війни не знав, як правильно діяти і хвилювався, що росіяни, які тоді фізично перебували на Київщині, могли би вчиняти диверсії, якби дізналися, що влада зносить цей пам’ятник. Тому, за його словами, чиновники «навмисне витримали паузу».

«Сьогодні ж ми чітко декларуємо – Переяслав був і є українським… Знесенням пам'ятника ми даємо чітку відповідь окупантам – у Переяславі їм не раді», – голова Переяславської громади.

Нагадаємо, що 14 травня Київська міська рада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер вона називається Арка Свободи українського народу. Тепер арка Дружби народів називається Арка Свободи українського народу.