Соборний сквер повернув собі назву на честь російського архітектора Івана Старова

Депутати Дніпровської міської ради проголосували за повернення колишніх назв 20 вулицям та провулкам, що були перейменовані у межах декомунізації у липні 2024 року. Про це ідеться в пресрелізі міськради від 18 грудня, який отримали журналісти «Суспільного».

Посадовці міськради пояснили, що під час зміни назв топонімів враховувались, зокрема, колективні звернення дніпрян, результати громадських слухань у районних адміністраціях, а також листи Українського інституту національної памʼяті. Так, до прикладу, Нижньодніпровський район повернув собі назву Амур-Нижньодніпровський через те, що назва «Амур» походить від історичної назви місцевості.

Серед іншого, в списку можна побачити, що вулиця Адмірала Білинського знову стала вулицею Каспійською, а вулиця Кирила Осьмака – вулицею 20-річчя Перемоги. Під час 60-ї чергової сесії депутати Дніпровської міськради вирішили повернути назву Братський провулку Миколи Пимоненка.

Громадська організація «Деколонізація.Україна» опублікувала повний перелік з 20 перейменованих вулиць, провулків, скверів та бульварів у Дніпрі.

Перелік топонімів у Дніпрі, яким повернули старі назви (Фото ГО «Деколонізація.Україна»)

Журналісти «Суспільного» повідомляють, що в липні 2024 року у Дніпрі та області перейменували 292 вулиці, провулки, проспекти, мости, бульвари та парки. Загалом від початку повномасштабної російської агресії на Дніпропетровщині змінили понад 4,2 тис. топонімів з метою дерусифікації чи деколонізації.

Проти перейменування деяких топонімів виступили мер Дніпра Борис Філатов та начальник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Вони пояснили, що обласна комісія з перейменування не врахувала думок ні керівництва міста, ні депутатів. Вілкул додав, що в Кривому Розі не проводились громадські слухання з цього приводу.