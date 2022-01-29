У Дніпрі в суботу, 29 січня, попрощалися з чотирма військовими Національної гвардії і цивільною жінкою, яких застрелили на території заводу «Південмаш». Про це повідомляють «Суспільне» та прес-служба Нацгвардії.

На прощання зібралося близько 200 людей. На панахиді були присутні міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, командування Національної гвардії, керівництво Дніпропетровської області, жителі Дніпра, капелани, співробітники всіх правоохоронних органів і військові. Після панахиди відбудеться зустріч з рідними загиблих.

Артемій Рябчук, який разом з товаришами по службі охороняв завод «Південмаш» у Дніпрі, відкрив стрілянину, внаслідок якої загинули четверо військових та одна цивільна жінка. Ще п’ятеро людей дістали поранення, троє з них перебувають у важкому стані.

Після інциденту Рябчук втік. Його затримали через шість годин, наразі він перебуває у СІЗО. Точні мотиви, якими керувався Рябчук, невідомі, однак, за інформацією народної депутатки Юлії Яцик, він став жертвою знущань з боку керівництва. Про несприятливу атмосферу в цій військовій частині також заявили колишні нацгвардійці й батьки двох солдатів, які загинули під час служби, нібито скоївши самогубство.

У зв’язку з цим інцидентом, командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку. 28 і 29 січня у Дніпрі оголошено днями жалоби за вбитими на «Південмаші». Крім того, 28 січня Державне бюро розслідувань провело обшуки у військовій частині, де служив Рябчук.

Більше про Артемія Рябчука, який скоїв масове вбивство на «Південмаші», читайте у нашій статті.