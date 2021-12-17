Віталія Санжакова затримали працівники спецпідрозділу Нацполіції

Поліція затримала у Дніпрі скандального блогера Віталія Санжакова, який під час конфлікту з поліцейським у Харкові плюнув йому в обличчя. Про це повідомили в прес-службі департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Кілька днів тому на одній із вулиць Харкова патрульні зупинили Mercedes, який рухався без номерних знаків. Під час перевірки документів водій авто почав нецензурно грубити працівникам поліції та погрожувати їм. Усе це відбувалося у присутності групи людей, яка приїхала «підтримати» блогера та фіксувала конфлікт на відео.

Коли один з патрульних наблизився до порушника, той плюнув поліцейському в обличчя.

За декілька днів правоохоронці встановили та затримали 37-річного блогера Віталія Санжакова у Дніпрі. З його автівки вилучили газові балончики, елементи поліцейського одягу, автомобільні номери іноземної реєстрації та проблискові маячки, заборонені для вільного обігу.

Прокуратура Харківської області повідомила чоловіку про підозру за статтею про погрозу правоохоронцеві. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Блогер Віталій Санжаков (Vitos Dnepr) уже близько 5 років знімає провокативні відео з поліцією і викладає на свої сторінки в соцмережах Instagram та YouTube. На відео він демонстративно порушує правила дорожнього руху, а потім провокує правоохоронців на конфлікт.

У січні 2021 року блогера уже затримували через керування авто в стані наркотичного сп'яніння. Тоді він намагався втекти від поліції.

В описі його сторінок зазначається: «Зустрічі з поліцією викликають страх? Я покажу, як отримувати задоволення від цих зустрічей».