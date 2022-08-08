На Львівщині 22-річний мотоцикліст вʼїхав у дерево. Від отриманих травм він згинув на місці.

Як повідомили у поліції, аварія трапиоась у неділю, 7 серпня, близько 6:30, на трасі між селами Сасів та Руда-Колтівська Золочівського району.

22-річний водій мотоцикла Yamakha не впорався з керуванням, з’їхав з дороги у лісосмугу, де зіткнувся з деревом. Від отриманих травм він загинув на місці ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.