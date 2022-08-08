У ДТП біля Золочева загинув 22-річний мотоцикліст
Водій мотоцикла вʼїхав у дерево і загинув на місці
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На Львівщині 22-річний мотоцикліст вʼїхав у дерево. Від отриманих травм він згинув на місці.
Як повідомили у поліції, аварія трапиоась у неділю, 7 серпня, близько 6:30, на трасі між селами Сасів та Руда-Колтівська Золочівського району.
22-річний водій мотоцикла Yamakha не впорався з керуванням, з’їхав з дороги у лісосмугу, де зіткнувся з деревом. Від отриманих травм він загинув на місці ДТП.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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