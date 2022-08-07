45-річний киянин загинув внаслідок зіткнення з вантажівкою біля Львова
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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45-річний киянин виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажікою. Чоловік загинув на місці
Водій Dacia Logan, 45-річний мешканець Києва, зіткнувся з вантажівкою MAN неподалік Львова. Смертельна аварія сталася вранці неділі, 7 липня, розповіли ZAXID.NET у прес-службі поліції.
Аварія сталася близько 08:50 у Пасіках-Зубрицьких (Давидівська ОТГ). За попередніми даними поліцї, 45-річний киянин їхав за кермом Dacia Logan та не впорався з керуванням. Чоловік виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою MAN, якою керував мешканець Львівщини.
Киянин загинув одразу на місці аварії.
Поліція відкрила кримінальне провадження і встановлює обставини цієї ДТП.
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