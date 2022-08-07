У ДТП біля Старого Села загинув 56-річний водій Volkswagen
Двох пасажирок автомобіля госпіталізували
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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56-річний водій не впорався з керуванням та з'їхав з дороги у кювет
У неділю вранці, 7 липня, неподалік Старого Села (Давидівська ОТГ) сталася смертельна аварія. У ДТП загинув 56-річний водій легковика, повідомили ZAXID.NET у прес-службі львівської поліції.
Аварія сталася близько 08:50 на трасі Рогатин-Мукачево-Івано-Франківськ. 56-річний водій Volkswagen Caddy, мешканець Яворівщини, не впорався з керуванням і на швидкості з'їхав з дороги у кювет. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці аварії, ще до приїзду медиків.
Також в аварії постраждали і дві пасажирки автомобіля. З травмами різного ступеня важкості жінок віком 52 та 65 років госпіталізували.
Поліція встановлює обставини аварії.
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