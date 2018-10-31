На Сколівщині у ДТП травмувалися 9 людей, в тому числі троє дітей

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 11:562250

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На Сколівщині у ДТП травмувалися 9 людей, в тому числі троє дітей
У ДТП постраждали 9 людей

У ДТП на трасі Київ – Чоп 9 осіб отримали тілесні ушкодження. Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 30 жовтня, близько 20:30 у с. Тухолька Сколівського району. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали водій та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса Volkswagen, серед яких троє дітей: віком 14 та 7 років, а також піврічне немовля. Також постраждали водій автомобіля SsangYong та двоє пасажирок – 11 та 35 років.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля SsangYong Rexton, 40-річний мешканець Червонограда, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував 28-річний мешканець одного з сіл Турківського району», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, усі пасажири, що їхали у мікроавтобусі – мешканці с. Либохора Турківського району.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

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