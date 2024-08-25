За допомогою купюри у 100 ларі зловмисник поповнив свій криптогаманець на 11,5 тис. доларів

У Тбілісі затримали громадянина України, який за допомогою купюри у 100 ларі поповнив свій криптогаманець на 30,9 тис. ларі (приблизно 11,5 тис. доларів). Про це повідомив сайт «Грузія Online» з посиланням на міністерство внутрішніх справ країни.

За даними грузинських слідчих, 17 серпня за допомогою заламінованої купюри у 100 ларі (37 доларів) затриманий зарахував на свій криптогаманець 30,9 тис. ларі через криптомати, встановлені на вулицях Тбілісі. 35-річний чоловік використовував маску і рукавички, але поліція змогла ідентифікувати й затримати його всього через кілька годин після скоєння злочину.

Наразі проводиться розслідування за фактом крадіжки у великих розмірах (пункт «б» ч. 4 ст. 177 КК Грузії). Підозрюваному загрожує позбавлення волі терміном до 10 років.

До слова, у липні ZAXID.NET повідомляв, що в Польщі затримали трьох українців, які з грудня 2021 року по лютий 2024 року викрадали авто та грабували квартири в прикордонних районах. Жертвами грабіжників стали громадяни України та Білорусі.