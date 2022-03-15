Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Харкова та області

За минулу добу, 14 березня, російські окупанти продовжували обстріли та бомбардування житлових кварталів Харкова та області. Цього дня рятувальники витягли з-під завалів сімох загиблих людей.

«14 березня тривали аварійно-рятувальні роботи у Київському, Шевченківському, Новобаварському районах Харкова, а також Ізюмському районі області. Цього дня рятувальники врятували з-під завалів трьох людей. Відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій сімох загиблих», – повідомляє вранці вівторка, 15 березня, ДСНС Харківської області.

Рятувальники зазначають, що вночі близько 23:30 ворожі снаряди пошкодили торговельні майданчики та житлові будинки в Холодногірському районі Харкова. Там сталась пожежа, що швидко розповсюдилась на значну площу. Вогонь гасили майже 20 відділень пожежно-рятувальної служби ДСНС.

Як повідомлялося, 14 березня російськиснаряд влучивй в приватний будинок на Харківщині, загинула 15-річна дівчина.