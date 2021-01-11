Геннадій Кернес помер у німецькій клініці власлідок ускладнень, спричинених коронавірусом Covid-19

У Харкові поліція у рамках кримінального провадження за статтею «підробка документів» перевіряє справжність електронного підпису колишнього міського голови міста Геннадія Кернеса у зверненні до Харківської міської ради з пропозицією обрати Ігоря Терехова секретарем міськради. Про це у своєму Telegram повідомила депутатка Харківської міськради від партії «Слуга народу» Аліна Мустафаєва.

Мустафаєва оприлюднила відповідь прокуратури на її депутатське звернення у якому за підписом першого заступника прокурора обласної прокуратури Володимира Лимаря йдеться, що відомості про події, якими цікавиться депутат, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 358 Кримінального Кодексу України (підробка документів).

Розслідування проводить Слідче управління ГУ Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом прокурорів Харківської обласної прокуратури.

«Невстановлені особи Харківської міськради 9 грудня здійснили підробку подання від імені Харківського міського голови Геннадія Кернеса про обрання секретарем Харківської міськради Ігоря Терехова з використанням електронного цифрового підпису Харківської міськради, яка виконана не особисто Геннадієм Кернесом, через стан його здоров'я, а іншими особами», – йдеться у відповіді прокуратури.

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч проти 17 грудня 2020 року Геннадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, пов'язаних з пораненням у 2014 році, які загострилися на тлі перенесеного коронавірусу. 23 грудня Кернеса поховали у Харкові.

Цікаво, що перша сесія депутатів нового, 8-го, скликання Харківської міської ради 9 грудня визнала відсутнього у Харкові Кернеса мером міста без складання присяги. Потім на сесії обрали секретарем Терехова, який згідно із законодавством після смерті Геннадія Кернеса має керувати Харковом до моменту обрання нового мера на позачергових виборах.