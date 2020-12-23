На церемонію прощання із мером Харкова Геннадієм Кернесом вранці 23 грудня прийшли тисячі людей. Через велику кількість охочих церемонію довелося продовжити, одразу після прощання Кернеса поховають на другому міському кладовищі навпроти могили колишнього голови Харківської ОДА Євгена Кушнарьова. На похорон приїхали колишній мер Харкова Михайло Добкін, мер Києва Віталій Кличко, екс-нардеп Віталій Хомутиннік, а також народні депутати Вадим Новинський та Євгеній Мураєв. Відспівав Кернеса особисто глава УПЦ МП (тепер це вже Російська православна церква в Україні) митрополит Онуфрій. На сайті Харківської мерії зареєстрували 12 петицій про вшанування пам'яті Кернеса – у трьох із них збирають підписи за встановлення пам'ятника, а інші пропонують назвати його іменем станції мерто, вулицю, аеропорт, парк чи зоопарк.

фото Где в Харькове