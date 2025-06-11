15-річний учень після бійки потрапив у лікарню з тяжкими травмами

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 18-річному студенту Вищого професійного училища №11 за жорстоке побиття першокурсника у гуртожитку. Після інциденту потерпілий потрапив у реанімацію, де йому видалили селезінку. Нападнику призначили пʼять років тюрми. Про це повідомила 11 червня пресслужба поліції області.

Подія сталася 2 жовтня 2024 року близько 23:00 в одному з гуртожитків у Хмельницькому. За даними слідства, між студентами виник конфлікт, у ході якого 17-річний хлопець побив 15-річного. Потерпілого із тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію.

«У потерпілого діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, підшкірну гематому на голові, множинні садна на тілі, розрив селезінки та забій легені. Селезінку лікарям довелось видалити», – зазначають правоохоронці.

За словами матері потерпілого, у її сина систематично вимагали гроші. У вечір інциденту він написав їй повідомлення, що його побили та вимагають 200 грн. Після цього жінка і звернулася в поліцію.

Хмельницький міськрайонний суд визнав 18-річного студента винним за ч. 1 ст. 121 (умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження) Кримінального кодексу України й призначив пʼять років тюрми. Також обвинувачений зобовʼязаний сплатити понад 417 тис. грн моральної та матеріальної шкоди на користь потерпілого та відшкодувати 55 тис. грн за його лікування. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.