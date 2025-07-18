У прибережній смузі біля Південного Бугу встановили низку обмежень для господарської діяльності

У Хмельницькому затвердили межі прибережної захисної смуги річки Південний Буг. Це означає, що у цій зоні заборонене капітальне будівництво, розорювання земель, садівництво, облаштування сміттєзвалищ тощо. Відповідне рішення депутати прийняли під час сесії міської ради, повідомив 17 липня мер Хмельницького Олександр Симчишин.

«Затвердили межі прибережної захисної смуги річки Південний Буг – це 100-метрова захисна зона від урізу води, що має загальну площу понад 650 га. Це має бути місце для відпочинку, зелена зона, де можна буде облаштовувати парки, сквери, спортивні та дитячі майданчики. Роботу розпочали ще в 2023 році, провели її у два етапи. Нарешті поставили крапку», – зауважив Олександр Симчишин.

За інформацією мера, у прибережній смузі нині діє низка обмежень – заборонене капітальне будівництво, розорювання земель, садівництво, городництво, зберігання і використання пестицидів, добрив, влаштування сміттєзвалищ.

Надалі депутати планують затвердити прибережні смуги річок Плоска та Кудрянка. Одександр Симчишин також зазначив, що з 2016 року жодної земельної ділянки поблизу річки не виділяли під будівництво. Водночас 20 га виділили під Парк Героїв, 4 га – під Молодіжний парк, а надалі планується створення дендро-лугопарку.

Додамо, що Південний Буг – річка на південному заході України. Бере початок на Поділлі та впадає до Бузького лиману Чорного моря. Протікає, зокрема, через Хмельницький. У межах міста є острів, відомий як «Острів кохання», що утворився внаслідок створення штучного водосховища на річці. Південний Буг є єдиною великою річкою України, басейн якої повністю розташований в межах країни.