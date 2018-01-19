У Києві активісти «С14» зірвали щорічну акцію антифашистів

Поліція забрала з місця сутички вісьмох людей

Активісти націоналістичної праворадикальної організації «С14» зірвали в Києві щорічну акцію антифашистів, приурочену до річниці трагічної загибелі правозахисника Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, убитих російськими неонацистами у 2009 році. Про це повідомляє «Громадське».

Як повідомляється, представники акція відбувалася на Михайлівській площі. Туди ж прийшли активісти «С14», вони почали обзивати учасників акції сепаратистами і кидатися яйцями. Зрештою, поліції довелося розділити учасників протистояння.

Під час акції затримали вісьмох людей. При цьому організатори акції – «Комітет 19 січня» - повідомив, що були затримані не праворадикали, а антифашисти, інформує LB.ua з посиланням на правозахисника Валентина Чемериса.

В свою чергу, в «С14» пояснюють свої дії тим, що ліворадикали, на їхню думку, співпрацюють з «Л/ДНР» і Росією.

Зауважимо, що у минулому році націоналісти також перешкодили проведенню цієї акції, тоді вона планувалася біля кінотеатру «Жовтень».

Журналістку Анастасію Бабурову і адвоката Станіслава Маркелова, який неодноразово захищав права чеченців і антифашистів, убили російські неонацисти 19 січня 2009 року. Цього дня Маркелов виступав на прес-конференції про дострокове звільнення російського полковника Юрія Буданова, засудженого за вбивство 18-річної чеченки.

Коли він разом із позаштатною журналісткою «Новой газеты» Анастасією Бабуровою вийшов з будівлі, йому в потилицю вистрілив кілер. Потім він убив і журналістку, яка заважала нападу.