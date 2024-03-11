Шахраїв затримали, вони пперебувають під вартою

У Києві затримали членів злочинного угруповання, які під виглядом правоохоронців та співробітників ТЦК та Державного бюро розслідувань ошукували громадян. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора у понеділок, 11 березня.

Як розповіли у відомстві, один із підозрюваних був давно знайомим з підприємцем та у січні 2024 запропонував йому допомогу в оформленні «білого» військового квитка у зв’язку нібито із захворюванням крові, аби чоловік уникнув можливого призову на військову службу. Вартість своїх послуг він оцінив у 388 тис. грн.

Після одержання цієї суми він разом із ще трьома спільниками впродовж січня-березня 2024 року погрожували потерпілому «відправкою на фронт», телефонували, відправляли «фейкові» скріншоти начебто від працівників ТЦК, чекали потерпілого біля дому та роботи, переодягалися у військову форму для переконливості. Як розповіли у прокуратурі, таким чином вони змушували чоловіка платити їм знову і знову.

«В одному з епізодів шахрайства чоловіки під виглядом військових та співробітників ДБР організували фейкове затримання потерпілого та під погрозами отримали від нього його 600 тис. грн за «закриття питання» нібито за підробку військового квитка», – йдеться у повідомленні.

Згодом підозрювані вдали, що начебто везуть постраждалого до одного з районних ТЦК і після проходження комісії його відправлять служити в Третю окрему штурмову бригаду. Щоб все залагодити, з чоловіка вимагали гроші.

«Також підозрювані, погрожуючи потерпілому, розповідали що брата одного з учасників злочинної схеми призначили на керівну посаду в ТЦК в м. Києві та відправляли фальшиві довідки про зарахування на військову службу до ЗСУ», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Загалом, під різними приводами учасники злочинної групи отримали від постраждалого близько 1,7 млн грн потерпілого.

«В ході контролю за вчиненням злочину, в момент передачі 4000 доларів США фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі чоловікам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою», – розповіли в прокуратурі.