Київські правоохоронці викрили шахрайку з Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині. За даними слідчих, 26-річна псевдоволонтерка зібрала 1,2 млн грн нібито на автомобілі та лікування для військових, а витратила їх на гру у онлайн-казино. Про це у четвер, 7 березня, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Жінка у соціальній мережі Facebook та в месенджері Telegram створила акаунти з вигаданими даними. З цих акаунтів вона робила публікації у різних групах, оголошуючи начебто терміновий збір для військових.

Дівчина розміщувала фото військових, взяті з інтернету, та історії про те, що їм терміново потрібні автомобілі для евакуації з передової або гроші на лікування тяжко поранених, які зараз перебувають у лікарнях.

«Під усіма публікаціями був номер її особистої банківської картки та мобільний телефон. Проте військовослужбовцям гроші дівчина не перераховувала, а витрачала їх на власні потреби, а саме на гру в онлайн-казино», – повідомили у прокуратурі.

За даними слідчих, таким чином жінка видурила близько 1,2 млн гривень. Наразі правоохоронці повідомили псевдоволонтерці про підозру у шахрайстві. Суд обрав підозрюваній міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Правоохоронці встановлюють особи постраждалих та закликають людей, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, вказаної під публікаціями на сторінках користувача «Василий Витальевна» у Facebook (ця сторінка вже видалена підозрюваною), звернутися до окружної прокуратури або до Солом’янського управління нацполіції у Києві.