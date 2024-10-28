Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі

У Києві правоохоронці викрили нотаріуса, яка разом зі спільниками привласнювала гроші з рахунків померлих українців. Жінка та її спільники викрали з рахунків понад 1 млн грн. Про це у понеділок, 28 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За даними слідчих, схему привласнення грошей організувала 42-річна нотаріус та залучила до співпраці трьох спільників.

У 2020 році до жінки звернулась 30-річна киянка, щоб оформити спадщину, яка залишилася після смерті батька. Нотаріус звернулась з офіційним запитом до банку та з’ясувала, що на рахунку померлого зберігається близько 860 тис. грн. Фігурантка надала спадкоємиці підроблену довідку, у якій була зазначена інша сума – 112 грн. Потім жінка разом зі спільниками підробили свідоцтво про право на спадщину за заповітом на одного з учасників схеми, і вкрали таким чином гроші з рахунку.

У 2023 році, за такою ж схемою шахраї заволоділи грошима іншої спадкоємиці, привласнивши приблизно 183 тис. грн з рахунку її померлого сина.

Поліцейські провели обшуки у помешканнях та робочому місці затриманих. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили документацію, мобільні телефони та банківські картки.

Всім учасникам схеми повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Назабаром суд обере для них запобіжні заходи.

Нагадаємо, у липні СБУ та поліція затримали шахраїв, які викрадали гроші з рахунків померлих військових. Загалом зловмисники привласнили близько 1,5 млн грн.