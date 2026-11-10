У Львівському ветуніверситеті прокоментували скарги студентів на проблеми зі світлом і опаленням
Новини Львова від ZAXID.NET за 10 листопада
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У вівторок, 10 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Перебої зі світлом та проблеми з опаленням. Студенти університету ветеринарної медицини скаржаться на неналежні умови в гуртожитках.
- Магнітні бурі. Як це природне явище впливає на здоров'я львів'ян.
- Три сучасні вантажні автомобілі. У Львові оновлюють техніку для ремонту трамвайних і тролейбусних мереж.
- Парасольки поки не ховайте, а теплі куртки діставайте. Синоптики повідомили прогноз погоди на найближчі дні.
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