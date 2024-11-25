У Львові діти померлих військових можуть отримати по 10 тис. грн допомоги до дня святого Миколая. На сайті Львівської міськради повідомили, куди треба звернутись для отримання допомоги та які документи потрібно надати.

По 10 тис. грн матеріальної допомоги до дня святого Миколая можуть отримати діти учасників бойових дій, які померли не під час виконання бойових завдань.

«Ці діти втратили найдорожче – своїх батьків, які боронили нашу країну від російських загарбників, але померли не під час бойових завдань. Тому наш обов’язок сьогодні – підтримати і допомогти їм, тим паче напередодні світлого свята Миколая. Це вияв небайдужості та турботи від нашої громади», – каже керівниця управління соціального захисту Львівської міськради Тетяна Колесник.

Щоб отримати допомогу (10 тис. грн на одну дитину), потрібно подати заяву до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, що діє за двома адресами: вул. Пекарська, 41 (головний офіс) та вул. Генерала Чупринки, 85 (відділення). Контактний телефон: 0739628325.

Разом із заявою на виплату потрібно подати такі документи: