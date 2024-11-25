У Львові діти померлих військових отримають по 10 тис. грн до дня святого Миколая
Допомогу можуть отримати діти учасників бойових дій, які померли не під час виконання бойових завдань
До теми
У Львові діти померлих військових можуть отримати по 10 тис. грн допомоги до дня святого Миколая. На сайті Львівської міськради повідомили, куди треба звернутись для отримання допомоги та які документи потрібно надати.
По 10 тис. грн матеріальної допомоги до дня святого Миколая можуть отримати діти учасників бойових дій, які померли не під час виконання бойових завдань.
«Ці діти втратили найдорожче – своїх батьків, які боронили нашу країну від російських загарбників, але померли не під час бойових завдань. Тому наш обов’язок сьогодні – підтримати і допомогти їм, тим паче напередодні світлого свята Миколая. Це вияв небайдужості та турботи від нашої громади», – каже керівниця управління соціального захисту Львівської міськради Тетяна Колесник.
Щоб отримати допомогу (10 тис. грн на одну дитину), потрібно подати заяву до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій, що діє за двома адресами: вул. Пекарська, 41 (головний офіс) та вул. Генерала Чупринки, 85 (відділення). Контактний телефон: 0739628325.
Разом із заявою на виплату потрібно подати такі документи:
- Копія паспорта громадянина України/копія паспорта з безконтактним електронним носієм (ID карта) з наявним оригіналом довідки про реєстрацію місця проживання (перебування).
- Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
- Інформація (повідомлення) про відкриття та обслуговування рахунку в установі уповноваженого банку. • Копія свідоцтва про народження дитини (дітей).
- Витяг з Реєстру Львівської міської територіальної громади про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини/дітей на території Львівської міської територіальної громади (додається Центром/ЦНАП самостійно за наявності цієї інформації у Реєстрі Львівської міської територіальної громади):
- Копія свідоцтва про смерть учасника бойових дій.
- Копія лікарського свідоцтва про смерть/довідки про причину смерті (за наявності).
- Копія посвідчення учасника бойових дій/бійця-добровольця.
- Копія довідки про безпосередню участь особи антитерористичній операції/заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях/заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією російської федерації проти України.
- У разі подання заяви законним представником чи уповноваженою особою - документи, які посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства України.
- Інші документи (залежно від обставин, які склалися).