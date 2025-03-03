На 95 році життя помер Зорян Базилевич

На 95 році життя помер Зорян Базилевич – родич письменника Івана Франка. Трьох його правнучок разом із їхньою мамою у вересні 2024 року вбили російські військові під час ракетної атаки по Львову. Про смерть Зоряна Базилевича повідомили у музеї Івана Франка.

«З сумом сповіщаємо, що на 95 році життя пішов у засвіти Зорян Базилевич, небіж невістки Івана Франка Ольги Франко з Білевичів. День візиту пана Зоряна і його дружини пані Богдани у Дім Франка, восени 2021 року, згадуємо з великим теплом і вдячністю. Він щедро ділився цікавими спогадами з дитинства про Франкову родину та меморіальну віллу. Світла пам'ять світлій людині! Щирі співчуття рідним і всім, хто знав пана Зоряна!» – написали на сторінці музею «Дім Франка».

Відомо, що Зорян Базилевича помер 1 березня. Родичі повідомляють, що заупокійне богослужіння відбудеться 3 березня о 19:00 у Храмі Рівноапостольного Князя Володимира, що на вул. Природна, 8а у Львові.

Зорян Базилевич був дідусем Ярослава Базилевича, який у вересні 2024 року втратив дружину та трьох доньок – їх вбили російські військові під час чергового ракетного обстрілу Львова.