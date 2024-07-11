У четвер, 11 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Можливість заощадити. У міських автобусах, трамваях та тролейбусах запускають безоплатну пересадку для усіх пасажирів з «ЛеоКарт». Отримав поранення ноги з гранатомета. У центрі «Незламні» встановили протез 30-річному захиснику. «Матері Азову. Діалоги сам з собою». У Першому театрі представили прем’єру документальної постановки про родини захисників Маріуполя. Захищав Україну, а тепер займається садівництвом. Андрій Дробіт після поранення та звільнення із ЗСУ разом з дружиною вирощує хвойні дерева.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter