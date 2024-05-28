Синоптики попереджають про шквальний вітер та грозу з градом на Львівщині – зміна погоди очікується у середу, 29 травня. Про це інформує Львівська міськрада з посиланням на дані місцевого гідрометцентру.

У середу, 29 травня, за даними синоптиків, в другій половині дня очікується гроза, град та шквал 15-20 м/с. Протягом дня буде хмарно з проясненнями. Температура повітря у Львівські області: вночі 8 – 13°С, вдень 21 – 26°С тепла. По місту Львову: температура вночі 10 – 12°С, вдень 23 – 25°С тепла.

Львівська мерія закликає мешканців та гостей міста зважати на прогноз погоди та бути обачними. При виникненні непередбачуваних ситуацій львів’ян закликають повідомляти «Гарячу лінію міста» за номером 15-80.