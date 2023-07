Фільм «Залізні метелики» розповідають про збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній

Львівські глядачі одними з перших в Україні побачать стрічку «Залізні метелики» Романа Любого про MH17. Картина уже стала призеркою фестивалю Docudays UA та брала участь у фестивалях «Санденс» та Берлінале. Допрем'єрний показ у Львові відбудеться 18 липня за участі знімальної групи фільму.

Фільм «Залізні метелики» розповідають про збиття російськими військовими літака малайзійських авіаліній на початку російсько-української війни.

В обмежений прокат фільм вийде 20 липня, покази будуть приурочені дев’ятим роковинам трагедії MH17. Влітку 2014 року російські військові в небі над українським Донбасом збили цивільний літак рейсу MH17 з 298 людьми на борту. Російський уряд одразу почав заперечувати свою причетність до трагедії, а пропаганда – працювати на повну потужність, намагаючись приховати справжні обставини злочину. Стрічка «Залізні метелики» розповідає про обставини воєнного злочину, розслідування якого тривало 8 років.

Вперше «Залізні метелики» побачили світ на «Санденсі», одному з головних фестивалів незалежного кіно у США, у секції World Cinema Documentary Competition. Європейська прем’єра відбулася на Берлінале. Фільм показували в Гаазі на фестивалі Movies That Matter, також він увійшов у програму «Горизонти» Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Українська прем’єра стрічки відбулася на фестивалі Docudays UA. Фільм отримав головний приз конкурсу Right Now!.

Картину створили кінооб’єднання «Вавилон’13» у копродукції з Trimafilm (Німеччина) та RBB/ARTE (Німеччина) за підтримки Українського культурного фонду та Державного агентства України з питань кіно.

У Львові допрем’єрний показ фільму відбудеться в кінотеатрі «Планета кіно» (ТРЦ Forum) 18 липня о 19:00. Стрічку особисто представлять режисер Роман Любий та продюсер і оператор Андрій Котляр. Після показу пройде обговорення.