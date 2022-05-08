На місці колишнього концтабору «Шталаг-328» у Львові вшанували пам'ять жертв Другої світової війни

У неділю, 8 травня, у Львові відбулися заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення, присвячені вшануванню пам’яті жертв Другої світової війни.

Представники обласної, міської влади та громадськості поклали квіти та запалили лампадки біля Пам'ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328», повідомили в прес-службі ЛОДА.

«У День пам’яті та примирення ми дуже часто повторюємо слова ніколи знову. Свого часу це повторяла вся Європа, але зараз у самому її центрі відбувається геноцид українського народу. Це знищення відбувається лише через те, що ми українці, тому нам потрібно берегти не лише пам’ять тих буремних років Другої світової війни, але і пам’ятати кожного убитого українця від рук російських військових під час теперішнього вторгнення армії РФ», – зазначив у своєму виступі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У Львові відбулися заходи з нагоди Дня пам'яті та примирення (фото ЛОВА)

Він заявив, що гідність та демократію як головні європейські цінності можна боронити лише зі зброєю в руках, яка українцям зараз необхідна для перемоги.

Після виступів священнослужителі провели екуменічну панахиду та всі присутні спільно виконали гімн України і духовний гімн України «Боже великий єдиний».