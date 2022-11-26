Біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові запалили лампадки у пам’ять про заморених голодом українців

Мешканці Львова та області доєднались до акції «Свіча Пам’яті», яку щороку організовують у пам’ять про загиблих жертв Голодоморів та репресій СРСР.

26 листопада, на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Львові відбулась загальноукраїнська хвилина мовчання та екуменічна панахида за жертвами голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років в Україні.

Фото Романа Балука

Участь у акції взяли місцеві мешканці, представники влади та духовенства, які запалили лампадки в пам’ять про людей, яких убив радянський режим.

Нагадаємо, День пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій вшановують в Україні щорічно у четверту суботу листопада. За даними науково-демографічної експертизи, загальна кількість людських втрат від Голодомору становить 3 мільйони 941 тисячу осіб.