Безкоштовний транспорт буде прикрашений святковою ілюмінацією

Протягом чотирьох годин у ніч з 31 грудня на 1 січня Рівним курсуватиме два безкоштовні тролейбуси. Вони виїдуть з депо о 23:00 31 грудня і їздитимуть містом за двома маршрутами — №7 та №10. Міський голова Рівного Олександр Третяк запрошує рівнян скористатися новорічними тролейбусами, аби зустрітися біля головної міської ялинки.

Про новорічні безкоштовні тролейбуси у Рівному повідомив на своїй Facebook-сторінці міський голова Олександр Третяк. «Ми запустимо на маршрут два святкові тролейбуси, прикрашені ілюмінацією, і хочемо, аби ви могли безпечно та швидко доїхати до центральної частини міста і зустріти Новий рік з рідними та друзями!» — написав міський голова.

Новорічні тролейбуси виїдуть з депо о 23:00 у п’ятницю, 31 грудня, і курсуватимуть містом до 3:00 суботи, 1 січня. Проїзд буде безкоштовним для усіх.

Маршрут №7 пролягає від мікрорайону «Північний» до мікрорайону «Боярка» через центр міста, маршрут №10 — від мототреку (вул. Курчатова) до мікрорайону «Селище «Ювілейне»» через центр міста.