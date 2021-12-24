Крім подорожчання, на мешканців Рівного чекає також запровадження абонплати за послуги

З 1 січня 2022 року для споживачів Рівного на 15% дорожчають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Крім того, за кожну з цих послуг буде уведено щомісячну абонентську плату, якої раніше не було.

Для споживачів комунального підприємства «Рівнеоблводоканал» з 1 січня 2022 року подорожчають централізоване водопостачання та водовідведення. Так, 1 кубометр води подорожчає з 14,62 грн до 16,68 грн (+14,09%), відведення 1 кубометра стоків подорожчає з 13,75 грн до 15,91 грн (+15,7%).

Нинішні тарифи діяли з 1 січня 2021-го. Як повідомляє «Рівнеоблводоканал», подорожчання зумовлене збільшенням витрат на електроенергію (63,6%); на послуги з очищення стоків, які здійснює підприємство «Рівнеазот»; зростанням витрат на паливно-мастильні матеріали та збільшенням екологічного податку й ренти за спеціальне використання води.

Крім того, з нового року для користувачів послуг «Рівнеоблводоканалу» буде запроваджено абонентську плату, яку справлятимуть з кожного абонента у розмірі 33,74 грн на місяць за водопостачання і стільки ж — за водовідведення.

Згідно з інформацією підприємства, до абонплати увійдуть витрати на укладення договору про надання послуг, на розподіл послуг між споживачами, за нарахування та стягнення плати за спожиті комунальні послуги, а також витрати на обслуговування й заміну лічильників.

Плата за абонентське обслуговування не є комунальною послугою і її граничний рівень регулюється державою.