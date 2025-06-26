ДТП трапилась на трасі Львів – Краковець у Новояворівську

На Львівщині у ДТП травмувалась 5-річна пасажирка мотоцикла. Її госпіталізували у лікарню.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 25 червня пізно ввечері на трасі Львів – Краковець у Новояворівську. Мотоцикл Honda, яким керував 46-річний місцевий мешканець, зіткнувся з автомобілем Renault Megane, за кермом якрнр була 35-річна мешканка району. Внаслідок ДТП 5-річна пасажирка мотоцикла отримала травми, її госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.