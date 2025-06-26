У Новояворівську в ДТП з мотоциклом травмувалась 5-річна дівчинка
ДТП трапилась на трасі Львів – Краковець у Новояворівську
На Львівщині у ДТП травмувалась 5-річна пасажирка мотоцикла. Її госпіталізували у лікарню.
Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 25 червня пізно ввечері на трасі Львів – Краковець у Новояворівську. Мотоцикл Honda, яким керував 46-річний місцевий мешканець, зіткнувся з автомобілем Renault Megane, за кермом якрнр була 35-річна мешканка району. Внаслідок ДТП 5-річна пасажирка мотоцикла отримала травми, її госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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