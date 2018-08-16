У Рівненській області на весіллі отруїлися 13 людей

У Рівненській області після святкування весілля в кафе 13 осіб потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, серед них четверо дітей. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у четвер, 16 серпня.

Як повідомляється, в поліцію надійшли матеріали з Радивилівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Рівненській області щодо спалаху інфекції після святкування весілля в одному з кафе села Дружба.

«Після заходу, який відбувся 12 серпня, в місцеву лікарню звернулося 13 осіб, серед яких дев'ять дорослих і четверо дітей. За попереднім діагнозом медиків, у всіх констатована харчова токсикоінфекція та сальмонельоз. У п'яти серед госпіталізованих стан середньої тяжкості, у решти - легкої. Загрози життю пацієнтів немає», - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у стрийському кафе «Степ-Леон» отруїлися шестеро відвідувачів.