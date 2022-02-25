У Рівненській області вдруге за день оголосили повітряну тривогу
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Людей просять знайти надійне сховище і чекати наступних повідомлень
У Рівненській області оголосили повітряну тривогу. Інформацію про оголошення тривоги підтвердили в облдержадміністрації.
Людей закликають знайти безпечні місця для укриття, сховатися і чекати подальшого інформування, є загроза удару з повітря.
Це вже друге сповіщення за останню годину, попередню повітряну тривогу скасували у зв'язку з ліквідацією загрози.
Нагадаємо, уранці 25 лютого рівненський аеропорт зазнав ракетного удару, ракета влучила у злітну смугу. Загиблих немає.
Хроніка другого дня опору – у прямій трансляції ZAXID.NET
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