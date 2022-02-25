Людей просять знайти надійне сховище і чекати наступних повідомлень

У Рівненській області оголосили повітряну тривогу. Інформацію про оголошення тривоги підтвердили в облдержадміністрації.

Людей закликають знайти безпечні місця для укриття, сховатися і чекати подальшого інформування, є загроза удару з повітря.

Це вже друге сповіщення за останню годину, попередню повітряну тривогу скасували у зв'язку з ліквідацією загрози.

Нагадаємо, уранці 25 лютого рівненський аеропорт зазнав ракетного удару, ракета влучила у злітну смугу. Загиблих немає.

Хроніка другого дня опору – у прямій трансляції ZAXID.NET