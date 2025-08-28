Смертельна аварія сталася 28 серпня на вулиці вулиці Льонокомбінатівській у Рівному

У четвер, 28 вересня, на вулиці Льонокомбінатівській у Рівному сталася ДТП. П’яний водій автомобіля Аudі Q7 зіткнувся з мотоциклістом. Останній від отриманих травм помер у лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 28 вересня близько 13:45 на вулиці Льонокомбінатівській. За даними слідства, 32-річний водій автомобіля Аudі Q7, який перебував у стані наркотичного сп’яніння, під час повороту ліворуч виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мотоциклом Kawasаki під керуванням 25-річного рівнянина. Мотоцикліста з тяжкими травмами госпіталізували до реанімації, де він через кілька годин помер.

Як зʼясувалося, винуватця аварії вже неодноразово зупиняли пʼяним за кермом і притягали до адміністративної відповідальності за порушення ПДР. Крім того, чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами.

Слідчий повідомив 32-річному рівнянину про підозру за ч.3 ст.286-1 КК України (порушення ПДР у стані спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Суд обрав водію запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.