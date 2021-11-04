Свідки розповіли, що цей чоловік завжди переходив вулицю дуже повільно

Внаслідок наїзду Daewoo Lanos на околиці Рівного загинув 80-річний чоловік. Аварія сталася ввечері середи, 3 листопада, на регульованому переході по вул. Корольова, коли чоловік на милицях переходив проїжджу частину.

Про автопригоду на вулиці Корольова, що на околиці міста, у поліцію близько 18:00 у середу, 3 листопада, повідомили очевидці. Поліцейські на місці події встановили, що 30-річний рівнянин, водій автомобіля Daewoo Lanos, наїхав на 80-річного мешканця Рівного, який переходив вулицю поблизу регульованого пішохідного переходу.

Поліція Рівненської області повідомляє, що чоловік пересувався за допомогою милиць, на яких були світлоповертальні елементи. «Унаслідок ДТП пішохода з переломами тазу, ноги, політравмою та мозковою комою доставили до лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати його життя не вдалося», — ідеться у повідомленні.

За результатом огляду на алкотестері водій був тверезий. У нього відібрані зразки крові на аналіз. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування.