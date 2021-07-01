Вартість вилучених товарів становить 4 млн грн

У середу, 30 червня, у селі на Горохівщині волинська поліція провела 17 обшуків у фігурантів справи про незаконне виготовлення прекурсорів (хімічних речовин, які використовують для виготовлення наркотиків). За інформацією правоохоронців, у місяць організатори лабораторії заробляли близько мільйона гривень. Свій товар продавали не лише на Волині, а й у інших областях. Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Як повідомляє прес-служба поліції області, 17 санкціонованих обшуків провели за місцем проживання фігурантів та у їхніх автомобілях. Як видно на відео з місця подій, яке опублікувала поліція, лабораторію облаштували в одному з будинків у селі.

Нарколабораторією керував 30-річний мешканець Горохівщини. Зловмисник разом із своїм 26-річним товаришем виконував роль хіміка. Також фігурант керував роботою фасувальників, кур’єрів, водіїв-пособників. Прекурсор продавали на Волині та в інших областях. Щомісячно угрупування виготовляло й збувало близько 30 кг фенілнітропропену (речовина, за допомогою якої виготовляють амфетамін). Заробляли на цьому близько мільйона гривень щомісяця.

«Поліцейські вилучили понад 30 кг хімічної речовини "фенілнітропропену", 160 л. прекурсорів (нітроетан, соляна та сірчана кислоти), амфетамін та кущі коноплі. Усе це направлено для проведення необхідних експертиз», – повідомляє поліція. Вартість вилученого товару на чорному ринку складає близько 4 млн грн.

Фігурантам оголосили підозри за ч.3 статті 311 («незаконне виробництво прекурсорів»). У разі доведення вини їм загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі їм обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.