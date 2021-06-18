Обіг наркотиків складав близько 200 тисяч гривень в місяць

У Тернополі затримали двох чоловіків, які виготовляли наркотики та продавали їх через інтернет наркозалежним. Виготовляли амфетамін житель Тернополя та росіянин, який вже кілька років перебуває в Україні. Для підпільних нарколабораторій чоловіки винаймали кілька квартир. А господарі помешкань навіть не здогадувалися, що відбувалося в їхніх приміщеннях.

Затримали двох підозрюваних працівники СБУ спільно з поліцією та прокуратурою на вулиці поблизу однієї з лабораторій.

Правоохоронці встановили, що у тимчасово орендованих помешканнях підозрювані облаштовували підпільні лабораторії, в яких із прекурсорів синтезували амфетамін.

«Під час обшуків поліцейські вилучили наркотики та психотропні речовини в особливо великих розмірах. В орендованих приміщеннях правоохоронці також вилучили лабораторне обладнання, що використовувалося для синтезу психотропів. Усі предмети й речовини будуть направлені на експертизу», – йдеться в повідомленні поліції Тернопільщини.

Наразі, в яких саме обсягах виготовляли амфетамін встановлюють криміналісти. Відомо, що лише за місяць виробники наркотиків заробляли близько 200 тисяч гривень.

Обом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 307 ККУ (виготовлення, зберігання, збут наркотиків). Чоловікам вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.