На вул. Панаса Сотника підключатимуть новий водопровід діаметром 630 мм

У середу, 23 серпня, частина будинків Залізничного і Шевченківського району Львова будуть без водопостачання. Це пов’язано з перепідключенням нового водопроводу на вул. Панаса Сотника. Обмеження триватиме з 09:00 і до 23:00.

Як повідомили у диспетчерській службі «Львівводоканалу», води не буде на таких вулицях: Агрусова, Алмазна, Ангарна, Бажана, Бандери, Барбарисова, Біберовича, Бортнянського, Братів Міхновських, Брюховицька, Бузинова, Величковського, Вересая, Вершницька, Вигоди, Марка Вовчка, Алмазова, Микитки, Горобинна, Гушалевича, Доробок, Дорогичинська, Досвітня, Дубовицька, Єрошенка, Залізнична, Запашна, Золота, Каганця, Квітки-Основ’яненка, Братів Дужих, Коріятовича, Лугова, Лукасевича, Лучкая, Лушпинського, Любачівська, Малковицька, Маршалківка, Матейка, Моха, Мундяк, Нарбута, Нарцисова, Нестора Літописця, Ожинова, Озаркевича, Олесницького, Осикова, Павлокомська, Парова, Семибратовичів, Пикулицька, Порічкова, Прилбицька, Прихильна, Прокоповича, Ковалика, Резедова, Розлога, Розсадна, Ряснянська, Світла, Смолича, Сорохтея, Панаса Сотника, Стельмаха, Степанівни, Стороженка, Сяйво, Тіниста, Тростинна, Трясила, Фещенка-Чопівського, Хасевича, Холмська, Хорватська, Чесанівська, Чечета, Чикаленка, Чугайстра, Шараневича, Шевченка, Широка, Яновського, Ярославська, Ясна, Бічна Панаса Сотника, Річицька, Городоцька (парна сторона від №44 до №150, непарна сторона від №45 до №151), смт Рудне, смт Брюховичі.

Після завершення робіт вуличну водопровідну мережу промиють, можливе забарвлення води іржею.

Цілодобова гаряча лінія «Львівводоканалу»: 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків з мобільного).