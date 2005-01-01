У Сеймі Польщі закрили справу проти депутата за брехню про побиття поляків українцями

Томаш Жимковський

Комісія депутатської етики Сейму Польщі закрила справу проти депутата від руху Kukiz’15 Томаша Жимковського з приводу оприлюднення брехні про нібито побиття українцями поляків у Перемишлі. Як повідомляє «Укрінформ», депутата вирішили не карати.

«Комісія вирішила припинити розгляд справи», – заявили в Сеймі.

Зазначимо, що в січні під час дискусії з приводу закону про інститут національної пам'яті Польщі Жимковський заявляв про необхідність прийняття «української поправки» до документа, обґрунтовуючи її «загрозою бандеризму».

Як аргумент, він розповів історію, що нібито трапилася в Перемишлі влітку 2016 року.

Тоді, за його словами, український націоналіст побив поляка під час української релігійної ходи і зараз, як уточнив Жимковський, суд розглядає цю справу.

Відомо, що справа про побиття під час процесії в Перемишлі дійсно існує. Але насправді мова йде про побиття українця польськими націоналістами.