35-річну стриянку затримали за ножове поранення матері

У вівторок ввечері, 19 липня, у Стрию на Львівщині під час сварки донька поранила ножем свою матір. 35-річну підозрювану вже затримали поліцейські.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько 23:00 у квартирі на вул. Ленкавського у Стрию. Жінки разом розпивали алкогольні напої та посварилися. У результаті 35-річна донька встромила своїй 54-річній матері ніж у спину.

За інформацією медиків Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 54-річна постраждала отримала ножове поранення в поперек глибиною 3 см. Обійшлося без ураження хребта та інших життєво важливих органів. Жінку госпіталізували з кровотечею у Стрийську районну лікарню.

Поліцейські вже затримали винуватицю злочину. Їй загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років (ч.1 ст. 121 ККУ). За даними ZAXID.NET, затримана стриянка раніше вже відбувала покарання у в’язниці.