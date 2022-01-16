У місті Коллівілл в американському штаті Техас озброєний чоловік захопив у заручники відвідувачів синагоги. Через 10 годин людей звільнили, а зловмисника знешкодили.

Як повідомив телеканал FOX, інцидент стався 15 січня у синагозі Конгрегації Бет Ізраїль під час ранкової служби. У трансляції, яка велась у Facebook, було чутно, як чоловік кричить на парафіян. Зокрема, чоловік сказав: «Подзвоніть моїй сестрі» і «Я помру». Також він казав, що «з Америкою щось не так».

Поліція Колівілля евакуювала мешканців найближчих будинків та розпочала спецоперацію.

За інформацією ABC News, чоловік назвався Мухаммедом Сіддікі, братом пакистанки, яка мала зв’язки з «Аль-Каїдою» і була засуджена до 86 років ув’язнення за замах на вбивство американського солдата у 2010 році. Йдеться про пакистанську нейробіологиню Аафію Сіддікі. Зловмисник вимагав її звільнення та заявив, що має вибухівку.

Співрозмовник видання, знайомий з ситуацією, повідомив, що підозрюваний захопив у заручники рабина та ще трьох парафіян. Через 10 годин переговорів елітна група ФБР штурмувала приміщення синагоги та звільнила заручників, а зловмисника вбили під час перестрілки. Ніхто із заручників не постраждав.