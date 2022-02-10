Перехід через залізницю відремонтували вперше за 50 років

Після ремонту у Тернополі відкрили оновлений пішохідний міст через залізничну колію, що сполучає два мікрорайони міста. Перехід ремонтували півроку, витративши майже 2 млн грн з міського бюджету.

Пішохідний міст через залізницю, що сполучає вул. Транспортну та Бродівську – найдовший в Тернополі. Його протяжність складає понад 50 метрів. У вересні спецкомісія міської ради обстежила перехід і закрила його через аварійний стан, оскільки сходи і доріжка були в ямах.

Підрядна організація обіцяла завершити роботи за два місяці, оскільки багато тернополян скаржилося, що їм доводиться обходити залізничні колії, долаючи відстань за 5 км. Втім, повністю відновити перехід вдалося лише через півроку. «Під час реконструкції працівники підрядної організації замінили усіх сходові марші, перильну огорожу в межах сходових маршів, а також відновили опорні конструкції мосту, пошпаклювали і пофарбували їх», – повідомили в Тернопільській міській раді.

Біля самого моста оновили пішохідні доріжки зі сторони вул. Транспортної мікрорайону «Новий світ». Наразі ще відновлюють підхідні доріжки зі сторони вул. Бродівської. Однак міст вже відкритий для пішоходів.

Пішохідний міст над залізницею, який сполучає два мікрорайони, облаштували ще в 70-их роках XX ст. через велику кількість нещасних випадків в цьому місці. Адже щоб перейти на інший бік залізниці людям доводилося перетинати одразу вісім колій і часто через необережність поїзди смертельно травмували пішоходів.